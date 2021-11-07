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Metin Şahin güven tazeledi - Son Dakika

Metin Şahin güven tazeledi

07.11.2021 14:56
Metin Şahin güven tazeledi

Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Metin Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Metin Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Genel ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Oteli'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başka Metin Şahin ile Bahri Tanrıkulu yarıştı. Toplam 300 delegeden, 292'sinin oy kullandığı genel kurulda 180 oy alan Metin Şahin yeniden başkanlığa seçildi. Bahri Tanrıkulu 109 oyda kalırken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Metin Şahin başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda bulunan isimler şu şekilde:

Yönetim Kurulu asil: Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Recep Temtek, Zafer Çoktan, Zülküf Türkoğlu, M. Kemal Bilim, Seyfullah Özdemir, Agah Kaya, Mustafa Yavuz Tezcan, Bekir Karaman, Behzat Bayram, Fatih Kabadayı, Gökhan Taşdelen, Mustafa Öztürk

Yönetim Kurulu yedek: Atila Çelik, Ali Ziya Yalçınkaya, Murat Aytemiz, Halit Özadam, Murat Yılmazer, İsmail Aydın, Sadettin Toklu, Şemsettin Şahin, Erkan Albayrak, Gökay Budak, Şükrü Gümüşay, Murat Hikmet, Mehmet Altın, Hikmet Tekcan

Disiplin Kurulu asil: Mehmet Kenan Eren, Adnan Kurban, Alperen Odabaşı, Enes Günay, Osman Faik Salman

Disiplin Kurulu yedek: Hayri Çağatay Cengiz, Mehmet Ali Eser, Cihat Eser, Muhammet Tarık Gündoğdu, Kaan Eren

Denetleme Kurulu asil: Ahmet Coşgun, Fetih Ahmet Alparslan

Denetleme Kurulu yedek: Ahmet Şimşek, Yavuz Yılmaz Kart

Başkan Şahin: "Yaptığımız her şeyi bir adım ileriye taşıyacağız"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Neredeyse dünyaya gözümü açtığımdan itibaren bu camianın içindeyim, taekwondo ailesinin bir ferdiyim. Sizlerin de kardeşiyim. Bununla iftihar ediyorum, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Şunu her zaman söylüyorum, biz yarışırken, rekabet ederken kardeşleşen, kaderde, kederde, tasada, sevinçte ve kıvançta bir olan büyük, köklü ve güçlü bir aileyiz. Türk Taekwondosu sadece sportif bir yapı değil; aynı duyguları, aynı hissiyatı paylaşan ve ay-yıldızlı bayrağımızı gönderde, İstiklal Marşımızı kulaklarda, vatan ve millet sevgisini tüm gönüllerde yaşatmak için bir araya gelmiş, yaptığı işe kendini adayan inanmış insanlar topluluğudur" ifadelerini kullandı.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığının altını çizen Başkan Şahin, "Bu camianın içinde sporcu olarak başladığım ve her kademesinde yer aldığım federasyonumuzun başkanlığı ile beni onurlandırdınız. Ben de atmış olduğum her adımda, almış olduğum her kararda, sizlerin güven ve desteği ile hareket ettim. Çok şükür ki, bugün yaklaşık 600 bin lisanlı sporcusuyla, 3 bin 208 kulübü, 5 bin 555 antrenörü, 5 bin 840 hakemi, ile Türkiye'nin en büyük spor ailesiyiz. Bu başarı hepimize aittir. Burada sportif başarılarımızı tek tek sıralama ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü, hepiniz zaten yıllardan beri nereden nereye geldik görüyor ve biliyorsunuz. Kuşkusuz ki bu başarılar tesadüf değildir. İnanç, azim, kararlılık, disiplin, sportif ahlak, çalışma, dayanışma ve sürekli eğitim ile bugünlere geldik" dedi.

"Dünyada ve Avrupa'da söz sahibiyiz"

Yeni dönemde çalışmaların hız kazanacağına vurgu yapan Şahin, "Bugün Türk Taekwondosu dünyanın en gelişmiş, en saygın ve en güçlü sportif ailesidir. Dünya Federasyonunda da, Avrupa Federasyonu'nda da söz sahibiyiz. Şu anada kadar olduğu gibi bundan sonra da tesisleşme, eğitim, taekwondonun toplumsal tabanının genişlemesi, en büyük hedefimizdir. Buradan hepinize bir müjde vermek istiyorum; Hamdolsun tesisleşme için ilk adımı attık, Keçiören Belediye Başkanlığımız tarafından federasyonumuza 12.000 metre kare bir arsa tahsis edildi. İnşallah yeni dönemde bu arsamıza camiamıza yakışır bir proje yapıp uluslararası bir kamp eğitim merkezi kazandıracağız. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz, yüz akımızdır. Bilgileri ve birikimleri ile takdire şayandırlar. Uluslararası müsabakalarda antrenör ve hakemlerimizin daha fazla yer alabilmesi için gerekli altyapı ve şartları oluşturacağız. Antrenörlerimizin salonlarda istihdamı ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için şu ana kadar yaptığımız her şeyi bir adım öteye taşıyacağız. Hedefimiz taekwondonun tüm vatandaşlarımızca sevilen ve izlenen bir spor olmasıdır. Bunun için müsabakalarımızı YouTube, televizyon ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yayınlayacağız. Tüm paydaşlarımızla, antrenör, hakem, sporcu, ebeveynler ile istişareyi kurumsallaştıracak, elektronik ortamlarda forumlar, platformlar oluşturacağız" diye konuştu.

Genel kurula teşekkür

Diğer aday Bahri Tanrıkulu'yu da kürsüye çağıran ve el ele poz veren Başkan Şahin, "Bahri yıllarca sporculuğumuzu yaptı. Bugün centilmence yarıştı. Kendisini de tebrik ediyorum" dedi. Genel kurul üyelerine de teşekkür eden Şahin, hedeflerinin 2024'e kadar her alanda gelişmek olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi
Metin Şahin güven tazeledi

Mehmet Zeki, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Şahin güven tazeledi - Son Dakika Spor


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