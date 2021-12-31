Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akyüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi" fotoğrafını tercih eden Akyüz, spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını oyladı.

Akyüz, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.