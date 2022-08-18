İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı

18.08.2022 19:08
İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Türkiye Şampiyonası İznik'te start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Türkiye Şampiyonası İznik'te start aldı.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik'te başlayan yarışlar rüzgara karşı kıyasıya mücadeleyle başladı. Genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu İznik Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde 4 gün boyunca kıyasıya bir yarış ortaya koyacaklar. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Pirat Şampiyonası izleyenlere de heyecanlı anlar yaşatıyor.

18-21 Ağustos tarihlerinde gün boyu gerçekleşecek müsabakaların ödül töreni 21 Ağustos Pazar günü 17.00'da gerçekleşecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

İznik Gölü, Türkiye, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı - Son Dakika
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