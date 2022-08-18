Türkiye'nin beşinci büyük gölü İznik'te başlayan yarışlar rüzgara karşı kıyasıya mücadeleyle başladı. Genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu İznik Gölü 'nün eşsiz manzarası eşliğinde 4 gün boyunca kıyasıya bir yarış ortaya koyacaklar. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Pirat Şampiyonası izleyenlere de heyecanlı anlar yaşatıyor.

Kaynak: İHA

İznik Gölü, Türkiye, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İznik Gölü'nde rüzgara karşı kıyasıya mücadele başladı - Son Dakika

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