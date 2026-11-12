Türkiye'yi 2-1 yenen Belçika'da Van Bommel 4-5 haftalık hazırlık ihtiyacını anlattı - Son Dakika
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Türkiye'yi 2-1 yenen Belçika'da Van Bommel 4-5 haftalık hazırlık ihtiyacını anlattı

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Türkiye\'yi 2-1 yenen Belçika\'da Van Bommel 4-5 haftalık hazırlık ihtiyacını anlattı
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Belçika, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Türkiye'yi 2-1 yendi. Teknik direktör Mark van Bommel, daha iyi hazırlanmak için 4-5 haftaya ihtiyaçları olduğunu söylerken Kevin de Bruyne'nin maç içinde sakatlandığını açıkladı.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye maçındaki performansını değerlendirerek, "Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Belçika, Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, açıklamalarda bulundu. Tribünlerin kendilerine baskı yapamaması için önde baskı yaptıklarını söyleyen van Bommel, "Önde top kapınca seyirciler de sessizleşti. Daha iyi hazırlanabilmek için 4-5 haftaya ihtiyacımız vardı ancak maalesef böyle bir şansımız yoktu. Özellikle ikinci yarıda, 65. dakikaya kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Bu kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

"Belçikalı oyuncular her ligde oynayabilir"

Belçikalı oyuncuların her yerde oynayabileceğini belirten van Bommel, "Neden bu kadar fazla Türkiye'de Belçikalı oyuncunun oynadıklarını bilemiyorum. Türkiye başlangıçta çok hızlı ön baskı yaptı. Bu nedenle Türkiye'yi kutlamak lazım" dedi.

Takımının çabuk toparlanarak oyuna geri döndüğünü ifade eden Van Bommel, "Özellikle ikinci yarıda kontrol bize geçti. Ancak çok fazla top kaybımız da oldu şeklinde konuştu.

"Leandro, çok akıllı bir oyuncu"

Leandro'nun çok akıllı bir oyuncu olduğunu vurgulayan Van Bommel, "Hatların arasında oynayabiliyor, fiziksel olarak hazır ve kanatlara da geçebiliyor. Takıma yeniden sakinlik kazandırdı ve topa sahip çıktı. Bugün çok iyi bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Doku'nun akıllı, hızlı ve topa sahip çıkmasını bilen bir oyuncu olduğunu söyleyen teknik direktör, "Onun için önemli olan, topun ne zaman geleceğini ve sonrasında ne yapacağını bilmesi. Kısacası çok iyiydi" dedi.

Gol yedikten sonra iyi toparlandıklarını belirten teknik direktör, "Ancak zemin çok kötüydü. Böyle bir zeminde konsantrasyonu yüksek tutmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

" Kevin de Bruyne, sakatlandı"

Kevin de Bruyne'nin durumu hakkında konuşan Van Bommel, "Kevin de Bruyne, maç içinde sakatlandı. Performansını da kendisi de beğenmediği için sahada mutsuz olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
Kevin de BruyneMark Van BommelBelçikaTürkiyeFutbolSporVanSon Dakika

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