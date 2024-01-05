Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon, açılış seremonisinin ardından 200 metre karışık yarışları gerçekleştirildi. Ardından 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 800 metre serbest yarışları yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer de yarışları izleyerek sporculara ve antrenörlerine başarı diledi.

83 kulüpten 374 sporcunun mücadele ettiği seçmeler yarın da devam edecek.