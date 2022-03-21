Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika
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Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

21.03.2022 20:41
Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı

2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Takım ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Yıldız futbolcu Ruben Neves yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan çıkarıldı. Yerine ise Porto forması giyen Vitinha dahil edildi.

2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

VITINHA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruben Neves'in yerine kadroya Porto'da forma giyen Vitinha dahil edildi. A Milli Futbol Takımı, Portekiz'le 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika
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