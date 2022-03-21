2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruben Neves'in yerine kadroya Porto'da forma giyen Vitinha dahil edildi. A Milli Futbol Takımı, Portekiz'le 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika