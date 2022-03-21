Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika

2022 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

VITINHA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ruben Neves'in yerine kadroya Porto'da forma giyen Vitinha dahil edildi. A Milli Futbol Takımı, Portekiz'le 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.