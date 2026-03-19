Türkiye Yüzmede Yükselişte

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yüzme branşında uluslararası başarılar elde ediyor, genç sporcular dünya rekorları kırıyor.

Türkiye, son 10 yılda hayata geçirilen projeler ve yetişen başarılı sporcuların elde ettiği rekorlar, madalyalar ve olimpiyat dereceleriyle yüzme branşında dünya ve Avrupa arenasında dikkati çeken bir yükseliş sergiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yürütülen çalışmalarla yüzmede dünya ve Avrupa arenasına çıkan Türkiye, milli sporcularıyla son zamanların en iyi derecelerini elde etti.

Kısa kulvar kategorisiyle 2021 yılında sahneye çıkan Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak dünya yüzme tarihinde bu mesafede 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu. Emre Sakçı, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final yüzdü.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 1500 metre serbest stilde yarışan Kuzey Tunçelli ise olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu oldu. Kuzey, finalde beşincilik elde etti.

2026 Dünya Kış Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı temsil eden Bengisu Avcı da 200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde dünya rekoru kırarak Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırmış oldu.

Uluslararası şampiyonluklar ve madalyalar

Rusya'nın Kazan kentinde 2021 yılında düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışıkta Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Viktoria Zeynep Güneş, Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda da 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

2022 yılında Gençler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 4'er altın madalya kazanan Türkiye, 2025'te artistik yüzme kategorisinde ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla bu branştaki en iyi derecesini almayı başardı. 2025 yılında Singapur'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılan Defne Kurt da 5 altın madalyayla Türk spor tarihine geçen sporcular arasında yerini aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar, Olimpiyat Değerleme ve Takip Programından Sorumlu Antrenörü Eray Açıkgöz, AA muhabirine, Türkiye'nin yüzme branşıyla son 10 yılda her kademede önemli başarılar yakaladığını söyledi.

Bu zaman aralığında özellikle gençler ve yıldızlarda belirli başarıların olduğunu ancak bu başarıları büyüklere taşımakta zorlandıklarını ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Kültürel ve tarihsel olguya baktığımızda ABD, Avustralya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerle yarışabilmek için özellikle federasyon başkanımızın son 10 yılda yaptığı vizyon projeleri ve Bakanlığımızın destekleriyle büyük başarılar kazandık. Avrupa'da gençlerde son 10 yılda ilk üçün içinde yer almamız, sürekli dünya arenasındaki ülkelerle mücadele edebilmemiz ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda kazandığımız çok büyük başarılar var. Bu başarıların içinde her turnuvada 4 ya da 5 madalyayla ülkemize dönmek bize çok büyük gurur veriyor. Gençlerden büyüklere dönecek olursak, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz çok tarihi madalyalar var. Geçen sene Sırbistan'da aldığımız çok büyük başarı, son 2 yılda Avrupa kısa kulvarda aldığımız madalyalar ve yine dünya kısa kulvarda elde ettiğimiz madalyalar, olimpiyat beşinciliği gibi başarılar bize gelecek için çok büyük umut vermeye başladı."

"İstikrar sağlanınca başarı arkasından geldi"

Açıkgöz, tesisleşmede son 10 yılda ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirterek, artık birçok ülkeden yüzme sporcusunun kamp için Türkiye'ye geldiğine işaret etti.

Türkiye'de yüzmede yakalanan bu başarının istikrar sonucu elde edildiğini dile getiren Açıkgöz, "Teknik heyet ve federasyon başkanımızla yaptığımız olimpik projelerle emin adımlarla yukarıya çıktık. İstikrar sağlanınca başarı arkasından geldi." dedi.

Kadınlarda Defne Taçyıldız, Merve Tuncel, Deniz Ertan gibi isimlerin sporculara örnek olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Yeni jenerasyondaki sporcularımızda da çok yetenekli olanlar var. Bunlar abla ve ağabeylerini rol model alıyor. Los Angeles'taki 2028 Yaz Olimpiyatları için şimdiden hedef belirledik. Kendi hedefleri doğrultusunda da müsabakalarda deneyim kazanarak olimpiyat ve önemli organizasyonlar için hazırlıkları sürdürüyorlar. Umarım 2028'deki olimpiyatlarda iyi bir katılımcı ile artık en üst nokta olan kürsüyü elde ederek ülkemize iyi bir gurur yaşatırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erzurum, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Kaza değil resmen can pazarı 4 kişi araçta sıkıştı Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt "Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
6 milyon euroya gelmişti Sergen Yalçın biletini kesti 6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti
Kuruyan betonda mahsur kalan ’Paris’, 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu Kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu

13:24
Tülin Şahin’den üzen haber ’’Aynı gerçekle ben de karşılaştım’’ diyerek duyurdu
Tülin Şahin'den üzen haber! ''Aynı gerçekle ben de karşılaştım'' diyerek duyurdu
13:22
Otomotiv devi Türkiye’de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 13:42:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.