Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Türk futbol tarihine geçen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Çıkan olaylar sonrasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun, Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Tutuklamalar sonrası söz konusu şahısların avukatları Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği'ne tutuklama kararlarına itirazda bulunurken, müvekkillerinin de Fenerbahçeli futbolcularca darp edildiğini ve olayın mağduru olduklarını ifade ederek itham edilen suçun karşılığının hapis cezası olmadığını kaydettiler. Tutuklama kararının orantısız olduğunu belirten avukatların itirazlarını Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde;
"17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."
Son Dakika › Spor › Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret - Son Dakika
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