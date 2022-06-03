Tütüncü yetenek avına katıldı - Son Dakika
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Tütüncü yetenek avına katıldı

03.06.2022 15:14
Tütüncü yetenek avına katıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği Antrenör Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Tütüncü, gizli kalmış yetenekleri keşfetmek istediklerini söyledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği Antrenör Gençlik Buluşması'na katılan Başkan Tütüncü, gizli kalmış yetenekleri keşfetmek istediklerini söyledi.

Yetenek avına çıkan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği Antrenör Gençlik Buluşması, çeşitli branşlarda başarı kazanmış takımları olan Antalya Bilim Koleji'nde gerçekleştirildi. Kulübün 6 branş sorumlusunun tanıtım yapıp yeni sporcu adaylarını keşfetmeyi amaçladığı buluşmaya, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Kolejin Kurucusu Hakan Karataş'ın, antrenörleri de öğretmen olarak gördüklerini vurguladığı konuşmasının ardından, Kulüp Başkanı Hakan Çatal spor ekibini tanıttı.

"Gizli yetenekleri arıyoruz"

Belediye başkanlığındaki 14 yıllık geçmişinde her zaman çocukları ve gençleri düşünerek hareket ettiğinin altını çizen Başkan Tütüncü, sporla, sanatla ve bilimle geleceğe yürümek istediklerini söyledi. Gençlerin spor yaparak geleceği şekillendirmesini arzuladıklarını belirten Tütüncü, 'Sizleri önemsediğimizi hissetmeniz için spor ekibim ile geldim. Spor yaparak ruh ve beden sağlığınızı korumanız önemli. Ama bu çalışmalarımızda belki de gizli kalmış yetenekleri gün yüzüne çıkaracağız' dedi.

Tesisler boş kalmasın talimatı

Kulübün düzenlediği yaz ve kış spor okullarında her yıl 7 binden fazla öğrenciye spor eğitimi verdiklerini anlatan Tütüncü, özel okullarda astronomik rakamlar karşılığı verilen bu hizmetleri sembolik rakamlarla sunduklarını söyledi. Kendisinin çocukluğunda, yüksek standartlara sahip aile çocuklarının yeni yeni açılan futbol okullarına gidebildiğini hatırlatan Tütüncü, belediyesinin ulaşım ve çeşitli sosyal gezileri de içeren spor eğitimi fırsatını herkese sunduğunu söyledi. Basketbolda süper lig takımlarının maç yaptığı Turgut Özal Spor Salonu'nu gençlerin hizmetinde olduğunu belirten Tütüncü, 'Tesislerimizin hiç boş kalmaması talimatı verdim. Yeter ki kendisine gelecek çizmiş çocuklar ve gençler gelsinler, çalışsınlar. Milletin bu imkanlarını milletin çocuklarına sunalım istedim. Gençler kendilerini önemli hissediyor bu alanlarda, biz de onlara imkan sağlıyoruz' diye konuştu.

"Hedefi olmayanlar pişman olur"

Gençlerin ilgileneceği Bilim Merkezi, Cemil Meriç Kütüphanesi, müzeler ve sanatsal çalışmalardan da bahseden Tütüncü, 1 milyon kitap ve aynı anda 2 bin öğrencinin ders çalışabileceği Antalya'nın en büyük kütüphanesinin temelini attıklarını açıkladı. Dokuma Park'taki 7 masal evi ve 1 hobbit evinin bulunduğu açık hava temalı 'Orman Kütüphanesi'nin 10 Haziran'da açılacağını da duyuran Tütüncü, 'Ben iyi bir bilim adamı olmak istiyorum, futbolcu, basketbolcu ya da müzisyen olmak istiyorum diyenlere en güzel imkanları sunuyoruz. Maalesef kendilerine hedef koymayanlar, çalışmayı sevmeyen, geçici eğlencelerle vakit geçirmek isteyen bir kitle de var. Onlar okulları bitirip hayata atıldıklarında, çok pişman olacak' dedi.

"Atatürk'ten esin alıyoruz"

Gençleri her alanda zirveye taşımanın temel amaç olduğunu vurgulayan Tütüncü, bunları yapınca ülkemizin geleceğinin aydınlık olacağını söyledi. Tütüncü; 'Hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var ya; Bütün ümidim gençliktedir. İşte biz oralardan esin alıyoruz ve o vizyonu şehrimize yansıtmaya çalışıyoruz' diye düşüncelerini ifade etti.

Kız öğrencilere özel davet

Bu organizasyonları düzenledikleri okulları seçerek belirlediklerini anlatan Kulüp Başkanı Hakan Çatal, birden fazla branşta başarılı takımlar kurmuş bu okulu sporcu fabrikası gibi gördüklerini söyledi. Sporcu atölyesine benzettiği kolejin kız öğrencilerini özellikle kulübüne davet eden Çatal, 'Biz kadın branş sayısını arttırıyoruz. Toplumumuzu yönlendiren ve geleceğin anneleri olan sizlere en güzel hizmeti vermek istiyoruz' dedi. Kulübün futbol teknik patronu Şakir Filiz ise, takımının profesyonel lige yükseldiğini söyledi. Kepez markasını oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Filiz, 'Bu yolda sizin gibi yetenekli gençlere ihtiyacımız var. Sizlerin katkıları çok önemli. Taleplerinizi söyleyin, yerine getirmeye çalışalım' dedi. Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlayan Tütüncü ve antrenörler, okuldan alkışlarla uğurlandı. - ANTALYA

Tütüncü yetenek avına katıldı
Tütüncü yetenek avına katıldı
Tütüncü yetenek avına katıldı
Tütüncü yetenek avına katıldı
Tütüncü yetenek avına katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Antalya, gençlik, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tütüncü yetenek avına katıldı - Son Dakika

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