Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika
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Tuzlaspor maçının ardından

10.09.2022 23:59
Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tüm oyuncularını gösterdikleri mücadele için kutlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maçın ilk yarısında 3 tane net pozisyonumuz var ama bu tarz pozisyonları değerlendirmek tecrübe gerektiriyor. İkinci yarı maalesef 10 kişi kaldık, geri düşmemize rağmen golü de bulduk ama maalesef son dakikada yediğimiz golle de mağlup olduk" dedi

"CEZAYA GİRMEMEK İÇİN DAHA FAZLASINI KONUŞMUYORUM"Maçın hakemi Ömer Faruk Turtay'ı eleştiren Diyadin, "Geçen sene benim burada yönettiğim maçtan sonra 5 maç ceza. 5 maç ceza doldu, Ümraniye maçıma verdiler. Bir penaltı orada, yine aynı. Maçın ilk yarısı sarı kartsız. Bize geldi mi öyle. Hem transfer yasağı nedeniyle kadroyla uğraşacağız hem de hakemlerin verdiği kararlarla sonuç belli olacak. Bu çocukların mücadelesine nasıl bir cevap olacak? MHK böyle şeylere bakacak, hakemler hangi maçları yönetmiş, hangi takımlarda ne olmuş diye. Cezaya girmemek için daha fazlasını konuşmuyorum. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum ancak transfer dönemi de bitti, her eksildiğimizde hamle şansımız da gitgide azalıyor. Sarı kartlar, sakatlıklar birikecek yarın öbür gün. Bunun altından kalkmak kolay değil, bunun mücadelesini veriyoruz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, nereye kadar bakacağız" diye konuştu."BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise maçın zor geçeceğinin farkında olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Rakibimiz ligin en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanan, oyunu pozitif yönde oynayan takımlardan biri. Maça iyi başladık, daha sonra oyunun belli bölümlerinde oyundan düştük. İkinci yarı itibariyle tekrar toparladık ve kırmızı karttan sonra daha hücuma yönelik oynadık. Hem Emrecan hem de Mehmet'in sakatlığı bizi biraz sıkıntıya soktu bugün. Bazı oyuncu değişiklikleri ister istemez geri çekilmemize sebep oldu ve sonra duran toptan bir gol yedik. Ardından reaksiyonu çok iyi bir şekilde verdik. Çok güzel bir galibiyet aldık. Kazanma alışkanlığı elde edebilmemiz için, özgüvenimizin yerine gelebilmesi için ve takımın daha iyi futbol oynayabilmesi için bu galibiyete ihtiyacımız vardı."

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Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu'ndan Tuzlaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu'ndan Tuzlaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından Gençlerbirliği-Tuzlaspor maçının ardından
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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