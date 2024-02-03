TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA Yarışları Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA yarışları Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamamlandı.
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan, 158 yarışçının katıldığı şampiyona, Grand Yazıcı Turban Termal Otel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Marmaris Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, Grand Yazıcı Turban Termal Otel Operasyonlar Müdürü Hamdi Kızılkaya, TYF Hakemleri tarafından, antrenörlerin ve sporcu ailelerinin katıldığı ödül töreninde derece elde eden yelkencilere madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:
ILCA 4 Kızlar: 1- İlayda Şen (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Naz Tulumcu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Defne Koç (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
ILCA 4 Junior: 1- Han Eroğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 2- Sinan Uslu (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Yağmur Karabulut (Gökova Yelken Spor Kulübü)
ILCA 4 Genel: 1- Sadrihan Suer (B.B. Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi) 2- İlayda Şen (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), Han Eroğlu (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
ILCA 6 Genç Kadınlar: 1- Ece Tüzün (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 2- Asya Şakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Defne Ünaldı (Era Bodrum Yelken Spor Kulübü)
ILCA 6 Gençler: 1- Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Efe Erbak (Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü), 3- Bartu Altıntaş Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi)
ILCA 6 Kadınlar: 1- Bilge Nur Yazıcı (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 2- Ece Tüzün (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Asya Şakaklı (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
ILCA 6 Genel: 1- Kutsal Güneş Kurnaz (Tekirdağ Yelken Spor Kulübü), 2- Efe Erbak (Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü), 3- Bartu Altıntaş Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi)
ILCA 7 Gençler: 1- Efe Güder (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 2- Ahmet Çınar Sombaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Eros Gümüş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
ILCA 7 Genel: Umut Eyriparmak (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi), 2- Efe Güder (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 3- Ahmet Çınar Sombaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken)
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Spor › TYF Yelken Ligi 2. Ayak ILCA Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?