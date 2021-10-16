Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

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Süper Lig'de belki de haftanın en çok tartışılacak kararı Giresun ile Rizespor arasındaki maçta verildi. Erkan Özdamar, Rize'den Tyler Boyd'u 11. dakikada oyun dışı bıraktı.

SON OYUNCU TARTIŞMASI

Ceza sahasına girmek üzere olan Diabate, Boyd'un müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak çaprazdan koşan Rize'den ve Giresun'dan birer futbolcu vardı. Özdamar, VAR'a danışma ihtiyacı dahi duymadı. Yoğun itiraz eden Rize'nin hocası Hamza Hamzaoğlu da sarı kartla cezalandırıldı.