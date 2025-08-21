U12 Sivasspor Cup Başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve 500 sporcunun katılımıyla "4. Geleneksel U12 Sivasspor Cup", Sivas 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahası'nda başladı.

Özbelsan Sivasspor ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen '4. Geleneksel U12 Sivasspor Cup' açılış seremonisiyle başladı. 4 Eylül Spor Vadisi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 20 ilden gelen 36 takım ve yaklaşık 500 sporcu katılım sağladı.

Açılışta konuşma yapan Özbelsan Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi ile Sivas Gençlik ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Konuşmalarda özellikle fair-play vurgulanarak, sporcuların sahada dostluk ve kardeşlik duygularını ön planda tutmaları gerektiği ifade edildi. - SİVAS