U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
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U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

21.05.2022 08:45
U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U14 Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U14 Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Kayseri U14 Ligi 2021-2022 futbol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF yönetim kurulu üyeleri, Tertip Komitesi üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. 29 takımın katılacağı U14 Liginde yeni sezonda 3 grupta oynanmasına karar verildi. 2 grupta 10 takım 1 grupta ise 9 takım mücadele edecek. 3 grupta oynanacak olan tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off maçları oynayacak. Play-Off'ta şampiyon olan takım Kayseri'yi şampiyonu belli olacak. U14 Ligi 28-29 Mayıs tarihlerinde başlayacak.

Çekilen fikstür çekimi sonrası gruplar ve ilk hafta maçları şu şekilde oluştu;

A Grubu

Kılıçaslan Yıldızspor

Erkiletspor

Kayseri Demirspor

Gültepespor

Sarız Anadoluspor

Argıncıkspor

İlbeyspor

Belsinspor

Cuma Uluçay Talasspor

1.Hafta

Belsinspor-Kayseri Demirspor

İlbeyspor-Gültepespor

Argıncıkspor-Erkiletspor

Cuma Uluçay Talasspor- Sarız Anadoluspor

Kılıçaslan Yıldızspor (BAY)

B Grubu

Develi Erciyesspor

Yahyalı Gençlerbirliği

OSB Atletikspor

Turanspor

Bayraktarspor

Develispor

Sanayi Esnafspor

Argıncık Esnafspor

Hacılar Erciyesspor

Talasgücü Belediyespor

1.Hafta

Yahyalı Gençlerbirliği-OSB Atletikspor

Argıncık Esnafspor-Develispor

Develi Erciyesspor-Talasgücü Belediyespor

Sanayi Esnafspor-Bayraktarspor

Turanspor-Hacılar Erciyesspor

C Grubu

Spor A.Ş

Kocasinan Şimşekspor

Anayurt Finalspor

Yerköyspor

Kayseri Şekerspor

Fatih Yurt SK

Sungur FK

Bünyan Belediyespor

Güneşspor

Ünal Makine Doğa Gençlik

1.Hafta

Yerköyspor-Güneşspor

Kocasinan Şimşekspor-Doğa Gençlikspor

Bünyan Belediyespor-Fatih Yurt SK

Anayurt Finalspor-Sungur FK

Spor A.Ş-Kayseri Şekerspor - KAYSERİ

U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı
U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı

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Kaynak: İHA

Mehmet Yücel, Play Off, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U14 Ligi fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika


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