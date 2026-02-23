U17 Bisiklet Milli Takımı Antalya\'da Kamp Yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U17 Erkekler Yol Bisikleti Milli Takımı'nın hazırlık kampı, 19 Şubat-4 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.
Sezon hazırlıkları kapsamında planlanan kamp ile sporcuların mevcut fiziksel durumlarının değerlendirilmesi, performans seviyelerinin artırılması ve 2026 sezonunda katılım sağlanacak ulusal ve uluslararası organizasyonlara yönelik hazırlıkların yapılması amaçlanıyor. Kamp süresince uygulanacak antrenman programları ve performans testleri, teknik ekip koordinasyonunda ve alanında uzman görevliler eşliğinde yürütülecek. Hazırlık kampına; U17 Erkekler Milli Takım Antrenörü Behçet Usta, Yardımcı Antrenör Burak Boz, Mekanisyen Kadir Gök, Masör Şafak Payas, performans testlerini gerçekleştirmek üzere uzmanlar Fatih Koçak, Ömer Cumhur Boyraz ve Duran Akbaş ile birlikte 15 sporcu olmak üzere toplam 22 kişi iştirak edecek.
Kampa katılacak sporcular şu şekilde:
Vedat Emre Söker
Mehmet Bekir Çetintaş
Yunus Emre Kiraz
Özkan Bora
Mehmet Zahit Sanin
Mert Eryılmaz
Fahrettin Yücetaş
Bahri Erdem Karataş
Ekrem Tunç
Muhammed Enes Engel
Muhammet Mustafa Makine
Recep Eşdoğan
Eymen Dinler
Abdullah Ege Er
Batuhan Güldüren - İSTANBUL
