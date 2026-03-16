U17 Kız Milli Takımı İtalya ile Kapışıyor

U17 Kız Milli Takımı, UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur A Ligi'nde mücadele eden U17 Kız Milli Takımı, bugün ikinci sınavına çıkıyor. İlk maçında İngiltere'ye 2-1 yenilen Milliler, Hırvatistan'ın Sisak şehrindeki Gradski Stadı'nda saat 16.00'da İtalya ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise İngiltere ile Hırvatistan, saat 14.00'te Karlovac'ta mücadele edecek.

Ay-Yıldızlılar, 19 Mart'ta ev sahibi Hırvatistan ile grubun son maçını oynayacak.

Toplam 7 grubun yer aldığı A Ligi'nde ilk sırayı alan takımlar, finallerin ev sahibi Kuzey İrlanda ile birlikte 4-17 Mayıs tarihlerinde Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak. Grubu son sırada tamamlayan takımlar ise B Ligi'ne düşecek. - İSTANBUL