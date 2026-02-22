Bilecik\'te U18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası tamamlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak düzenlenen Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası maçları tamamlandı.

Şampiyona boyunca takımlar, Anadolu Şampiyonası bileti alabilmek için parkede kıyasıya mücadele etti. Organizasyon sonunda Beşiktaş, İzmit Zirve, Başakşehir Belediyesi ve IC Vakfı TREDAŞ takımları, Ordu'da düzenlenecek U18 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Bilecik'te başarılı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptık. Şampiyonada mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor, Anadolu Şampiyonası'nda katılmaya hak kazanan ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK