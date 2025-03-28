U18 Milli Takım, Suudi Arabistan'ı 2-1 Yenerek Turnuvayı Galibiyetle Tamamladı

U18 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.

U18 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Opatija şehrinde Kantrida Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mario Prpic yönetti. Prpic'in yardımcılıklarını Hrjove Perkov ve Nened Marusic üstlendi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Arda Ünyay ve 87'nci dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti. Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 44'üncü dakikada Faris Salem kaydetti.

Ay-yıldızlılar hazırlık turnuvasının ilk maçında İsviçre ile golsüz berabere kalırken, Romanya'yı 2-1 mağlup etmişti. Milliler hazırlık turnuvasının son maçında da Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.