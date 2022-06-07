U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıktan sonra tepki yağdı.
Kadroda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcuya yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı'nda Beşiktaşlı futbolcuların bulunmamasını adaletsizlik olarak yorumlayan futbolseverler, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı istifaya çağırdı.
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