U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı

07.06.2022 23:18
U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosu belli oldu. Takımda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcunun yer almaması tepki çekerken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ,eleştiri oklarının hedefi oldu. Oyuncu seçiminde adil olunmadığını düşünen futbolseverler, Kafkas'ı istifaya çağırdı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a, 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandıktan sonra tepki yağdı.

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nın aday kadrosu

TOLUNAY KAFKAS'A TEPKİ YAĞIYOR

Kadroda Beşiktaş altyapısından hiçbir futbolcuya yer verilmemesi sosyal medyada gündem oldu. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı U18 Milli Takımı'nda Beşiktaşlı futbolcuların bulunmamasını adaletsizlik olarak yorumlayan futbolseverler, Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ı istifaya çağırdı.

U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
U18 Milli Takımı'nda herkesi ayağa kaldıran olay! Tolunay Kafkas istifaya çağrılıyor
YORUMLAR
500
Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Akdeniz Oyunları aday kadrosu açıklandı

Akdeniz Oyunları, Tolunay Kafkas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:39 Kılıçdaroğlu'nun Yap-İşlet-Devret projeleriyle ilgili eleştirisine Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Yalanlar söylemekten bıkmadılar
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 23:32:11. #1.13#
SON DAKİKA: U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement