U19 Gelişim Süper Ligi - Son Dakika
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U19 Gelişim Süper Ligi

26.02.2022 09:26
U19 Gelişim Süper Ligi

U19 Gelişim Süper Liginin 21. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.

U19 Gelişim Süper Liginin 21. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlanan zorlu doksan dakikada iki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Stat: Yavuz Selim Stadı - Trabzon

Hakemler: Enes Yakup Baş xx, Emirhan İshak xx, Kerimcan Akkol xx

Trabzonspor U19: Hakan Aydın xx, Arif Boşluk xx, Emirhan Yılmaz xx, Alaattin Mumci xx, (Muhammet Berkay Tekke xx dk.67), Batuhan Günaldı xx, (Yunus Emre Köse ? dk.90), Oğuz Çolak xx, (Gökdeniz Kazaz x dk.67), Veysel Sönmezsoy xx, Emre Koskor x, (Rüzgar Eser Bostan x dk.39), Ali Şahin Yılmaz xx, Muhammed Mustafa Pınarcı xx

Yukatel Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Talha Karataş xx, İzzet Kanberlioğlu xx, (Talha Sarıaslan x dk.87), Arif Kocaman x, Bilal Ceylan xx, Berat Eskin xx, (Alperen Elmas x dk.63), Ahmet Kağan Malatyalı x, (Göktuğ Yayla x dk.46), Emincan Uysal xx, Kürşat Babamoğlu xx, Mehmet Eray Özbek xx, Ethem Balcı xx, (Tuna Erakay x dk.80)

Goller: Muhammet Berkay Tekke (dk.79) (Trabzonspor U19), Ethem Balcı (dk.51) (Yukatel Kayserispor U19)

Kırmızı Kart: Muhammet Berkay Tekke (dk.87) (Trabzonspor U19), Akif Kocaman (dk.45) (Yukatel Kayserispor U19) - KAYSERİ

U19 Gelişim Süper Ligi
U19 Gelişim Süper Ligi
U19 Gelişim Süper Ligi

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26 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 26 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu SPOR Trabzon sokaklarında galibiyet coşkusu

Kayserispor, Trabzonspor, Yakup Baş, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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