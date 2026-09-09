U19 Kadın Millî Takımının performans testleri Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi

2027 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 4. Grup'ta mücadele edecek U19 Kadın Milli Takımımız, 2026/27 UEFA Avrupa Kadınlar U-19 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur maçları öncesindeki hazırlıklarını Erzurum'da sürdürürken, milli sporcuların performans testleri Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Türk sporunun gelişimine yönelik akademik bilgi ve bilimsel altyapısını farklı branşlarda sporun hizmetine sunan Atatürk Üniversitesi, bu kez geleceğin yıldız kadın futbolcularından oluşan U19 Kadın Milli Takımımıza bilimsel performans ölçümleriyle destek verdi.

Erzurum'da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında milli takım sporcularının fiziksel ve sportif performanslarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik testler uygulanırken, elde edilen verilerin sporcuların mevcut performans düzeylerinin ortaya konulmasına ve hazırlık süreçlerinin daha etkin biçimde planlanmasına katkı sağlaması hedeflendi.

Spor Biliminde Akademik Birikim, Milli Takımlara Bilimsel Katkı

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, sahip olduğu akademik insan kaynağı, laboratuvar altyapısı ve bilimsel çalışma kapasitesiyle sporcuların performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

U19 Kadın Milli Takımı için gerçekleştirilen performans testleri de üniversitenin sahip olduğu bu bilimsel birikimin, Türk sporunun ve milli takımlarımızın hizmetine sunulmasının önemli örneklerinden biri oldu. Milli sporcuların performanslarının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi; antrenman yüklerinin planlanması, fiziksel gelişimlerinin takip edilmesi ve performans hedeflerinin daha sağlıklı şekilde belirlenmesi açısından önemli bir katkı sunuyor.

Erzurum, Milli Takım Hazırlıklarının Önemli Adreslerinden Biri

Kış sporları başta olmak üzere çok sayıda spor branşında önemli bir altyapıya sahip olan Erzurum, yüksek rakımı, sportif tesisleri ve akademik kapasitesiyle milli takımların hazırlık süreçleri açısından da önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.

U19 Kadın Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde Erzurum'da kamp yapması ve performans testlerini Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısından yararlanarak gerçekleştirmesi, kentte spor ve akademi arasındaki güçlü iş birliğinin de somut bir göstergesi oldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Birikimimizi Türk Sporunun Hizmetine Sunuyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, U19 Kadın Milli Takımının performans testlerinin üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, sahip oldukları bilimsel birikimi toplumun ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarıyla da değer ürettiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve akademik birikimimizi ülkemizin her alandaki gelişimine katkı sunacak şekilde değerlendirmeyi önemsiyoruz. Türk sporunun geleceğine yön verecek genç milli sporcularımızın performanslarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesine katkı sunmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir.

U19 Kadın Milli Takımımızı Erzurum'da ağırlamaktan ve sporcularımızın hazırlık sürecine üniversitemizin akademik ve teknik kapasitesiyle destek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizin gerçekleştirdiği performans testleri, üniversitemizin sahip olduğu bilimsel altyapının Türk sporunun hizmetine sunulmasının güzel bir örneğidir.

Genç sporcularımızın uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, Avrupa Şampiyonası yolunda kendilerine başarılar diliyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bundan sonra da milli takımlarımızın ve Türk sporunun yanında olmaya, bilimsel gücümüzü sporcularımızın gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya devam edeceğiz."