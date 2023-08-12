U19 Kız Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu - Son Dakika
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U19 Kız Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu

Son Güncelleme: 12.08.2023 08:33

Türkiye U19 Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB 19 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde ABD'ye 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu. Milli oyunculardan Begüm Kaçmaz, En İyi Orta Oyuncu; Beren Yeşilırmak ise En İyi Pasör Çaprazı seçilerek turnuvanın rüya takımında yer aldı.

U19 Kız Milli Voleybol Takımı, FIVB 19 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde ABD'ye 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu.

2007'DEKİ BAŞARI TEKRARLANDI

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği 2023 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-20 ve 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti. ABD, 3'üncü seti 22-25, 4'üncü seti ise 16-25'lik skorlarla kazanarak karşılaşmayı final setine taşıdı. Son sette daha iyi bir oyun ortaya koyan ABD, seti 10-15 kazanarak karşılaşmada durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyon oldu. Bu sonucun ardından 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2007 yılının ardından tarihinde 2'nci kez Dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

RÜYA TAKIMA SEÇİLDİLER

Öte yandan milli oyunculardan Begüm Kaçmaz, En İyi Orta Oyuncu; Beren Yeşilırmak ise En İyi Pasör Çaprazı seçilerek turnuvanın rüya takımında yer aldı.

U19 Kız Milli Voleybol Takımı dünya 2'ncisi oldu
U19 Kız Milli Voleybol Takımı dünya 2'ncisi oldu
U19 Kız Milli Voleybol Takımı dünya 2'ncisi oldu
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, voleybol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U19 Kız Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Kız Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-2 yenilerek dünya 2'ncisi oldu - Son Dakika
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