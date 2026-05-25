U19 Gelişim Ligi'nde Türkiye Şampiyonu olup büyük sevinç yaşayan Manisa Futbol Kulübü U19 Takımı, UEFA Gelişim Ligi lay-Off rövanş maçında yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzon Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Manisa'daki ilk müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Trabzon'daki karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak. Müsabaka berabere bitmesi halinde uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik değişmezse finale kalan takımı penaltı atışları belirleyecek
Son Dakika › Spor › U19 Takımı'nın Final Yolundaki Mücadelesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?