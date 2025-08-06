U20 Güreş Milli Takımı Erzurum\'da

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, U20 Güreş Milli takım teknik heyetini ağırladı. Ziyarette, Milli takım teknik sorumlusu Nesrullah Baysal ile antrenör Ender Coşkun, Çakmur'a Güreş Milli Takımı forması hediye etti.

Erzurum'da yüksek irtifa kampı yapan ve Avrupa ile Dünya Şampiyonalarına hazırlanan U20 Güreş Milli Takımının teknik heyeti, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. U20 Takım Teknik Direktörü Nesrullah Baysal ile yardımcı antrenörler Ender Coşkun, Abdulhamit Altun, Nazım Kara, masörler Osman Ok, Mehmet Özmüş ve Türkiye'nin olimpik güreş hakemlerinden Yusuf Sadri Kishalı ziyarette yer aldı. Oldukça samimi bir ortamda geçen Ziyarette Teknik Direktör Nesrullah Baysal ile Antrenör Ender Coşkun, İl Müdürü Levent Çakmur'a milli forma hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çamur, futboldan yüzmeye, atletizmden boksa tüm spor branşlarında ve takım sporlarında Erzurum'un kamp için ideal bir yüksek irtifa kamp merkezi olduğunu belirterek, U20 güreş milli takımına ziyaretleri için teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu. - ERZURUM