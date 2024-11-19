U20 Milli Takım, Almanya Karşısında 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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U20 Milli Takım, Almanya Karşısında 2-0 Mağlup Oldu

U20 Elit Lig'de Türkiye U20 Milli Futbol Takımı, Almanya U20 takımına 2-0 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Maçta Almanya'nın gollerini Downs kaydetti.

19.11.2024 22:17
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U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'de İstanbul'da ağırladığı Almanya'ya 2-0 kaybetti.

U20 Elit Lig'de U20 Milli Futbol Takımı ile Almanya U20 takımı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi hakem Ege Doruk yönetti. Almanya'nın 2-0 kazandığı maçta golleri 45+2 ve 62'nci dakikada Downs attı. Bu sonuçla henüz galibiyete ulaşamayan Türkiye 2 puanda kalırken; Almanya, 12 puana ulaştı.

32'nci dakika Abdulhalim sağ kanattan getirdiği topla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı, ancak Alman kaleci Weiss topu çıkarmayı başardı.

41'inci dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Diren güzel bir vuruşla topu kaleye gönderdi, Ancak bu pozisyonda da Alman kaleci gole izin vermedi.

45+2'nci dakikada soldan yapılan ortada Ali Şahin'in topu ıskaladığı pozisyonda Downs önünde bulduğu topu gole çevirdi ve rakip takım öne geçirdi: 0-1.

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında Ali Habeşoğlu'nun vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonunun 1 dakika sonra yine Ali'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

59'uncu dakikada sağdan yapılan ortada topla buluşan İbrahimoviç topu ağlara gönderdi, fakat pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

62'nci dakikada Baum'un pasında topla buluşan Downs takımının ve kendinin 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca milli takım 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor U20 Milli Takım, Almanya Karşısında 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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