21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, yarın Endonezya'da başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 7-17 Ağustos tarihlerinde Surabaya şehrinde düzenlenecek organizasyonda C Grubu'nda Cezayir, Polonya, Mısır, Çekya ve İtalya ile mücadele edecek.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakaların sonunda gruplarında ilk 4'te yer alacak takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.
Tüm karşılaşmalar, Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
21 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Beril Çoban, Nisa Nur Yılmaz
Pasör çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta oyuncular: Bilge Paşa, Begüm Kaçmaz, Ezel Balık
Smaçörler: Liza Safranova, Bianka İlayda Mumcular, Eylül Durgun
Liberolar: Helin Kayıkçı, İlayda Naz Gergef
Maç programı
TSİ Maç programı ise şu şekilde:
Yarın:
09.00 Türkiye-Cezayir
8 Ağustos Cuma:
10.00 Türkiye-Polonya
9 Ağustos Cumartesi:
09.00 Türkiye-Mısır
11 Ağustos Pazartesi:
09.00 Türkiye-Çekya
12 Ağustos Salı:
06.00 İtalya-Türkiye
Son Dakika › Spor › U21 Kadın Voleybol Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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