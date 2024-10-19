U22 Boks Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
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Spor

U22 Boks Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

U22 Boks Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

BULGARİSTAN'IN başkenti Sofya'da düzenlenen 22 Yaş Altı (U22) Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda altı, erkeklerde üç milli sporcu madalya almayı başardı.

19.10.2024 22:32
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BULGARİSTAN'IN başkenti Sofya'da düzenlenen 22 Yaş Altı (U22) Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda altı, erkeklerde üç milli sporcu madalya almayı başardı. 12 Ekim'de başlayan şampiyonada milli boksörler dokuz madalya elde ederek Avrupa ikincisi oldu.

U22 Kadın Milli Takımı organizasyonda Nurselen Yalgettekin ve Büşra Işıldar ile 2 altın; Gamze Soğuksu ve Şeyma Düztaş ile 2 gümüş; Aleyna Demirkır ve Esmanur Lök ile de 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. U22 Erkek Milli Takımı ise Salih Samet Oruç ve Mehmethan Çınar ile birlikte iki bronz madalya elde etti.

Öte yandan yarın Emrah Yaşar'ın oynayacağı final mücadelesiyle birlikte bir madalyanın daha rengi netlik kazanacak. Emrah Yaşar, 92 kiloda İngiliz rakibi Isaac Okoh ile altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada "Bu önemli başarıda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Ay-yıldızlı formamızı terleten tüm sporcu ve antrenörlerimize, sporcularımızın gelişiminde emeği geçen tüm ailelerimize ve tüm basın mensuplarına teşekkür eder başarıların artarak devam etmesini dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor U22 Boks Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika

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