U23 Dünya Kürek Şampiyonası Başlıyor

Polonya'nın Poznan kentinde yer alan Malta Gölü, 23-27 Temmuz tarihleri arasında kürek sporunun geleceğine yön verecek genç sporcuları ağırlamaya hazırlanıyor. U23 Dünya Şampiyonası'nda bu yıl 53 ülkeden 239 ekip, 18 farklı tekne sınıfında madalya mücadelesi verecek.

Rekor katılımın gerçekleştiği şampiyonada, özellikle erkekler (14) ve kadınlar (10) sekizler kategorisinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşanırken, PR3 U23 sınıfı ise bu yıl ilk kez yarış takvimine dahil ediliyor.

Milli sporcular, Ay-Yıldızlı forma ile sahada

Türkiye, organizasyonda dört farklı kategoride temsil edilecek. U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x) kategorisinde yarışacak olan milli sporcu Cevdet Ege Mutlu, bu sezon sergilediği performansla favori isimler arasında gösteriliyor.

U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte'de (BLM1x) Halil Kaan Köroğlu, U23 Erkekler İki Tek'te (BM2-) Enes Biber - Aytimur Selçuk ikilisi, U23 Erkekler İki Çifte'de (BM2x) ise Enver Erman - Süleyman Yılmaz ikilisi Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'ün liderliğinde şampiyonaya katılan milli sporcular, Ay-Yıldızlı forma altında Türkiye'ye madalya kazandırmak için kürek çekecek.

Tüm yarışlar canlı yayında

Şampiyona süresince tüm yarışlar, sonuçlar ve özel içerikler worldrowing.com üzerinden ve organizasyonun sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. - İSTANBUL