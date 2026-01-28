U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, final maçlarının ardından bugün sona erdi.
Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu. 103 kulüpten 460 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, takım sıralamasında Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puanla ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Dereceye giren sporcular şöyle:
61 kilogram
1.Tolga Özbek (Ankara ASKİ Spor)
2.Yunus Emre Battal (İstanbul BB)
3.Emircan Çolak (Ankara İlbank Spor)
3.Nurettin Emin Kapal (Kahramanmaraş BB)
70 kilogram
1.Umut Erdoğan (İstanbul BB)
2.Abdullah Toprak (Ankara ASKİ Spor)
3.Remzi Temur (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)
3.İsmail Er (İstanbul Bahçelievler)
79 kilogram
1.İbrahim Metehan Yaprak (Ankara ASKİ Spor)
2.Muhsin Barbak (Ankara İlbank Spor)
3.İsmail Binici (Kahramanmaraş BB)
3.Yasin Uzun (Ankara Keçiören)
92 kilogram
1.Fatih Altunbaş (Ankara ASKİ Spor)
2.Harun Kılıç (Kocaeli BB)
3.Eyyüp Çetin (Ankara İlbank Spor)
3.Said Rıza (Bursa Büyükşehir) - İSTANBUL
