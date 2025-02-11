U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi - Son Dakika
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U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi

U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası\'nda İlk Gün Sona Erdi

Deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonada finale yükselen isimler belirlendi.

11.02.2025 22:29  Güncelleme: 22:34
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Deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.

11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasının ilk gününde 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg ve 125 kg kategorilerinde finale yükselen isimler belli oldu.

Finale çıkmaya hak kazanan sporcular şöyle:

57 Kilogram

Yusuf Demir (Kocaeli BB Kağıt Spor Kulübü) - Bekir Keser (Çorum Belediyesi)

65 Kilogram

Abdullah Toprak (Ankara ASKİ) - Hamza Zopalı (Ankara ASKİ)

74 Kilogram

İsmet Çiftçi (Ankara İLBANK) - Emre Tahtacı (Erzurum BB)

86 Kilogram

Alperen Atar (Ankara Keçiören Belediyesi) - Hakan Satılmış (İstanbul BB)

97 Kilogram

Resul Güne (Ankara TEDAŞ) - İbrahim Benekli (Ankara Keçiören Belediyesi)

125 Kilogram

Efe Anıl Al (Ankara TEDAŞ) - Adil Mısırcı (Ankara Keçiören Belediyesi) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İlk Gün Sona Erdi - Son Dakika

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