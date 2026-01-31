U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
31.01.2026 15:22  Güncelleme: 15:25
U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Trabzon'da 36 kulüpten 147 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Yalova Termal Belediyespor birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ikinci, Ankara ASKİ Spor ise üçüncü oldu. En teknik, en centilmen sporcu ve antrenör ödülleri de sahiplerini buldu.

U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katılımıyla Trabzon'da sona erdi.

U23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 50 kilodan 76 kiloya kadar tüm sıkletlerde gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Şampiyona sonunda oluşan takım sıralamasında Yalova Termal Belediyespor 205 puanla birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 135 puanla ikinci, Ankara ASKİ Spor 130 puanla üçüncü sırada yer aldı.

En teknik sporcu Tuba Demir, en centilmen sporcu Beyzanur Akkuş ve en centilmen antrenör ise Yakup Yağcı seçildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

53 kg

1.Şevval Çayır (Yalova Termal Belediyespor)

2.Fatma Yılmaz (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk)

3.Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Zozan Akar (Yalova Termal Belediyespor)

57 kg

1.Emine Çakmak (Yalova Termal Belediyespor)

2.Aslı Köle (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Nazar Kaya (Ankara ASKİ Spor)

3.Büşra Cengiz (Ankara ASKİ Spor)

62 kg

1.Gülsüm Bingöl (Ankara ASKİ Spor)

2.Ebru Yılmaz (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

3.Songül Aydemir (Yalova Termal Belediyespor)

3.Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

68 kg

1.Ayşe Erkan (Yalova Termal Belediyespor)

2.Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

3.Zeynep Sucu (Ankara ASKİ Spor)

3.Aslı Ayrıç (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk)

76 kg

1.Bükrenaz Sert (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2.Melisa Sarıtaç (Yalova Termal Belediyespor)

3.Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare)

3.Nazar Batır (Ankara ASKİ Spor)

İlk gün dereceye giren sporcular:

50 kg

1.Zerda Demir (Yalova Termal)

2.Yağmur Karabacak (Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk)

3.Nil Aktaş (Yalova Termal)

3.Fatma Kızmaz (İstanbul BB)

55 kg

1.Tuba Demir (Yalova Termal)

2.Edanur Beytüt (İstanbul BB)

3.Büşranur Özmez (Çorum İskilip)

3.Mihriban Sayıcı (Yozgat İl Özel İdare)

59 kg

1.Sevim Akbaş (Trabzon BB)

2.Suna Durmaz (Aydın Kuşadası Ataspor)

3.Dilan Tan (Yalova Termal)

3.Sude Topal (Ankara Aski Spor)

65 kg

1.Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB)

2.Elif Gündoğdu (Trabzon Karayolları)

3.Medine Civelek (Samsun Yakakent )

3.Özlem Sarıaslan (Yalova Termal)

72 kg

1.Haticenur Sarı (Ankara Aski Spor)

2.Eylem Engin (Edirne Serhad Şehri)

3.Edanur Kanca (Yalova Termal)

3.İlayda Cin (İstanbul BB) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15:11
