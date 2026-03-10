Üç büyükten Kaynak'a başsağlığı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden Trabzon spor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Eski futbolcularımızdan ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulübün taziye mesajında, "Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Sarı-kırmızlı kulübün mesajında ise "Eski milli futbolcu ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.