Uçak kalktı geliyor! Galatasaray\'a sürpriz orta saha

Galatasaray, orta saha transferinde aradığı ismi Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Wolfsburg'un 27 yaşındaki oyuncusu Mattias Svanberg'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraflar arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.

İSTANBUL YOLCUSU

Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Svanberg, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.