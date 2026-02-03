Galatasaray, orta saha transferinde aradığı ismi Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı.
Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Wolfsburg'un 27 yaşındaki oyuncusu Mattias Svanberg'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Taraflar arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.
Mattias Svanberg'in sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a getirilmesi için uçuş planlamasının yapıldığı bildirildi. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Svanberg, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?