"Uçan Türk" kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor - Son Dakika
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"Uçan Türk" kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor

07.03.2022 11:14

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp bu spora başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp bu spora başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor.

"Uçan Türk" lakaplı milli sporcu İpcioğlu, AA muhabirine, spora kızakla kayarak başladığını söyledi.

Kızakla kaymada stil değiştirdiğini anlatan İpcioğlu, "Çocukken dik yamaçlardan kızakla ayakta kaymaya başladım. İnsanların ilgisini çekiyordu çünkü küçük yaşlardasın ve bir şekilde bir farklılık istiyordum." dedi.

İlerleyen yaşlarda ablasıyla kayak sporcusu olduklarını ve birçok madalya kazandığını anlatan İpcioğlu, şöyle konuştu:

"2009'da bir yarışmada kulübümüz üçüncü oldu. Kutlama yemeğine bir heyet geldi ve yan masada oturuyorlardı. '2011 için bir kayakla atlama branşı açacağız. Bunun için zayıf ve kayağı iyi derecede bilen sporcunuz varsa seçmelere gelsin' dediler. O zaman kulübümüz iyi durumda olduğu için yönetim 'bizim öyle sporcumuz yok' dedi. Seçmelere katılma kararı aldım ama bir sıkıntımız vardı. Kulüp kayaklarıyla kayıyordum ve babam 'kulüp kayakları alıp seçmelere gidersek izin vermezler' dedi. Çünkü kulüpten kayak çıkarmak yasak. Diğer türlü 'nasıl yapacağız' diye düşündük çünkü benim kayak takımım yoktu. Tanıdık bir kayak hocasına durumu anlattık ve bu şekilde emanet aldığımız ekipmanla seçmelere katıldım."

İpcioğlu, seçmelerde rampalarda aldıkları pozisyonların ve kayak takımlarının denetlendiğini belirterek, "Bir hafta sonra bir telefon geldi. 'Arda yeterli koşulları sağladı ve hocalar onay verdi' dediler. Bu, sporun başlangıç yeri ve bunlar gerçekleşti. Yeni bir spor, yeni bir ekipman ve yazın çimende kayacaktık. İlk başta kayaklara alışma ve sonrasında rampadan kayma sürecimiz oldu." diye konuştu.

"Bu spora nasıl başlayabiliriz' diye mesaj atıyorlar"

O dönem kendisiyle bu spora başlayan arkadaşlarının evlerinden uzakta yabancı ülkelere alışamadıkları için evlerine döndüklerini söyleyen İpcioğlu, kendisinin ise tüm zorluklara rağmen kayakla atlama branşında gelişimini sürdürdüğünü dile getirdi.

Slovenya'da bir sakatlık dönemi yaşadığını ve bunun bir yılına mal olduğunu hatırlatan İpcioğu, iyileştikten sonra kamplarda 6-7 yaş grubuyla çalışarak aradaki farkı kapattığını kaydetti.

Kendisine özenenlere yardımcı olmaya çalıştığına işaret eden İpcioğlu, "Bu spora nasıl başlayabiliriz' diye mesaj atıyorlar. Hepsine tek tek cevap yazıyorum. Şöyle de bir yükümlülüğüm var; bu sporu ülkemizde çok az kişi yaptığı ve detaylı bir spor olduğu için bunları açıklamaya da mecburum. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Gelecek nesildeki 'Uçan Türk'ler bizden bayrağı alıp ülkemizi daha iyi şekilde temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Uçan Türk kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor
Uçan Türk kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor
Uçan Türk kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor

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Kış Olimpiyatları, Fatih, Pekin, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Uçan Türk' kayakla atlamaya başlamak isteyen gençlere de yol gösteriyor - Son Dakika


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