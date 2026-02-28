Uçar'dan Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
Uçar'dan Kasımpaşa Maçı Değerlendirmesi

28.02.2026 16:49
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı 3-0 yendi; Uçar, üst üste kazanmanın önemini vurguladı.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bizi zor bir maç bekliyordu. Bu sene üst üste 2 maç kazanamamıştık. Amacımız üst üste kazanarak alt gruptan uzaklaşmaktı" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Son haftaların formda iki takımının karşı karşıya geldiğini belirten Recep Uçar, "Kasımpaşa devre arası transfer döneminde birçok milli oyuncuyu kadrosuna kattı. Oyunları da güçleniyor. Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gösterdiler. Bizi zor bir maç bekliyordu. Bu sene üst üste 2 maç kazanamamıştık. Amacımız üst üste kazanarak alt gruptan uzaklaşmaktı. Kasımpaşa kompakt bir takım. Bunu Fenerbahçe maçında net olarak gösterdi. Maça iyi başladık. 25'inci dakikada öne geçtik. Sonraki bölümde oyunu kontrol eden bizdik. Pozisyon da yakaladık. Onları değerlendirebilirsek daha farklı girebilirdik" diye konuştu.

'GOL YEMEDEN MAÇI BİTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

İkinci yarıya Kasımpaşa'nın daha iyi başladığını belirten Uçar, "55'inci dakikaya kadar zorlandık. 2'nci golden sonra biraz daha rahatladık. Sonrasında onlar risk aldı. Daha hücuma yönelik değişiklikler yaptılar. 70'lerde bulduğumuz golle maç koptu. Gol yemeden maçı bitirdiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Burada 3'üncü ayımızı tamamladık. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk. Son iki haftada karşılığını aldığımız için mutluyuz. Aşağı taraftan sadece bir tık uzaklaştık. Ligde 10 maçımız var. Kupada 3-4 maçımız var. Amacımız yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip, ligi en iyi noktada bitirmek olacak. Emre hoca ve Kasımpaşa'ya da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

