UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika
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UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklar devam ediyor

Milli takım, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Soykan Başar, takımın uzun yıllardır birlikte oynadığını ve hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirtti. Başar ayrıca kulüplere genç oyunculara şans vermeleri çağrısında bulundu ve 2025 yılında düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

05.07.2024 14:05
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Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde 15-28 Temmuz'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarına devam etti.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Soykan Başar yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından iki takım halinde pas çalışması yaptı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Soykan Başar, mevcut takımın uzun yıllardır birlikte oynadığına ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ardından şimdi de 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceklerine dikkati çekti.

29 Haziran'dan itibaren günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını dile getiren Başar, "Oyuncular kısa bir tatil arasından dönüp geldi. Çok yoğun geçiyor hazırlıklar. 7 Temmuz'da Kuzey İrlanda'ya gideceğiz. Orada da 11'inde Kuzey İrlanda'yla hazırlık maçı yapıp 16 Temmuz'da Fransa'yla turnuvadaki ilk maçımıza çıkacağız." diye konuştu.

Futbolcuların kupayı kazanma hedefiyle ilgili de konuşan Başar, şöyle devam etti:

"Futbolcuların kupa farkındalığının olması benim için çok değerli. Kendileriyle ilk bir araya geldiğimizde 'Arkadaşlar bu yol uzun. Bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz, çok önemli projeler üreteceğiz. Oyuncu yetiştirip aynı zamanda başarılı olacağız.' dedim. Bunlar gerçekleştikçe kendileri de daha motive oldular. 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda bir araya geldiğimizde bir sonraki süreci hedefleyip 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Oyuncu yetiştirmemiz gerektiğini söylemiştik. Dört tane 2005'li oyuncumuz Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız ve Can Uzun, A Milli Takım'a gitti. Çok önemli bir proje burası. 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a çıkmak kolay değildir. Dört isimle kalmayacak, emin olun en az 4-5 oyuncu daha bundan sonraki turnuvalarda süre alacaktır."

"Kulüplerden de rica ediyorum gençlere şans versinler"???????

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktığını hatırlatan Başar, "Biz de çeyrek finaldeyiz. Aynı anda hem A Milli Takım'ın hem de gençlerin bunu yapması çok değerli. Kulüplerden de rica ediyorum gençlere şans versinler. Şans verdiler Arda Güler, Real Madrid'e gitti, Kenan da Juventus'ta forma giyiyor. Belki Semih Kılıçsoy da başka bir yere gidecek. Yunus Emre Konak ilk kampımıza katıldıktan sonra Brentford'a transfer oldu. Oynatıldıkları zaman ciddi işler yapacaklar, hepsine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hedeflerinin 2025 yılının mart ayında Şili'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmak olduğunun da altını çizen Başar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu turnuvada yarı finale çıkmamız durumunda Dünya Kupası'na katılmayı garantiliyoruz. Hedeflerimizden birisi bu organizasyonda yer almak. Bu grupla katılmadığımız tek turnuva, 20 Yaş Altı Dünya Kupası. Oraya da gideceğimize eminim. 15 yaşından bu yana beraber olan oyuncuların oyun anlayışını, takımdaşlığı ve arkadaşlığı çok iyi biliyorum. Bu başarı tesadüf olamaz. Bu durum bizim için mutluluk verici."

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Hasan Doğan, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

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