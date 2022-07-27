Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru

27.07.2022 20:33
Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Lam, sarı-siyahlı takımın kalecisi Itamar Nitzan ile maçın oynanacağı Netanya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in kuvvetli bir takım olduğunu, buna karşı hazırlık yaptıklarını belirten Lam, ilk maçta kırmızı kart gören stoper Plamen Galabov'un yerine kim geçerse geçsin en iyi performansını ortaya koyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Lam, "Son dönemde çok iyi bir seviyeye geldik. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu hepimizin tüm takım olarak kendimize koyduğumuz hedef." diye konuştu.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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