Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru

10.08.2022 18:00
Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak İzlanda ekibi Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, tur için şanslarının az olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak İzlanda ekibi Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, tur için şanslarının az olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorvaldsson, "Zor maç olacağını düşünüyorum, özellikle bizim için İzlanda'dan daha zor bir maç olacak. Başakşehir çok güçlü bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Bence Başakşehir favori, özellikle de deplasmanda iki farklı kazandıktan sonra. Biz yarın kendi performansımıza bakacağız, neleri daha iyi yapabiliriz ona çalışacağız. Şansımız çok az ama her zaman umut var, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Thorvaldsson, "İzlanda'daki maç sentetik sahada oynandı. Yarın çim sahada maç oynanacak. Bu sizi nasıl etkiler?" sorusuna, "Çim saha iki takım için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Doğal çimlerde de oynadık bizi etkilemedi. Başakşehir'in İzlanda'da sentetik çimde oynaması onlar için zor olmuş olabilir. Çim iyiyse maçın da iyi olacağın düşünüyorum." yanıtını verdi.

Breidablik Takım Kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ise "Oldukça heyecanlıyız, yarın büyük bir rakibe karşı oynayacağız. Başakşehir kaliteli bir takım. Evimizde atak futbol oynadık, defansta hatalarımız oldu, Başakşehir de hatalarımızı değerlendirdi. Yarın hata yapmamaya çalışacağız, atak futbol oynayarak rakibimize zorluklar yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Oskar Thorvaldsson: 'Şansımız çok az ama her zaman umut var' Oskar Thorvaldsson: 'Şansımız çok az ama her zaman umut var' Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 40. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 40. maçına çıkacak
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Çocuk İzleme Merkezi, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:00:44. #1.13#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement