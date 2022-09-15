CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor - Son Dakika
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CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor

15.09.2022 18:58
CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Dr.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dr. Constantin Radulescu

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra (Hollanda)

CRF Cluj: Scuffet, Manea, Burca, Matias, Camora, Deac, Adjei-Boateng, Muhar, Yeboah, Janga, Petrila

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Ahmed Musa, Sabia, Gradel, Angielski

YORUMLAR
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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor - Son Dakika
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