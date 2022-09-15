CFR Cluj-Demir Grup Sivasspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Romanya temsilcisi CFR Cluj arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

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