Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu

Fiorentina ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. maçında Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçerken Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 62. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi. Temsilcimiz son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın ne skor aldığına bakmaksızın grubunu lider bitirecek.
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