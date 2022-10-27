Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu

27.10.2022 22:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 yenildi. Temsilcimiz grup liderliğini son maça bıraktı.

Fiorentina ile Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. maçında Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

JOVIC DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Başakşehir, 15. dakikada Danijel Aleksic'in golüyle öne geçerken Fiorentina, 26. dakikada Luka Jovic'in golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 62. dakikada Luka Jovic kaydetti.

LDİERLİK SON MAÇA KALDI

Başakşehir, bu yenilgisine karşın 10 puanla grup liderliğini sürdürdü. Fiorentina ise 10 puana yükseldi. Temsilcimiz son maçında Hearts'ı ağırlayacak ve kazanması durumunda Fiorentina'nın ne skor aldığına bakmaksızın grubunu lider bitirecek.

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SON DAKİKA: Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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