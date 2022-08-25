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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi: Royal Antwerp: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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