Antwerp-Medipol Başakşehir - Son Dakika
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Antwerp-Medipol Başakşehir

25.08.2022 20:38
Antwerp-Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: BosuilHakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)Antwerp: Butez, de Laet,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bosuil

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)

Antwerp: Butez, de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete, Miyoshi, Nainggolan, Yussuf, Ekkelenkamp, Frey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir, Okaka???????

YORUMLAR
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Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru Antwerp-Medipol Başakşehir maçına doğru
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antwerp-Medipol Başakşehir - Son Dakika

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