Kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle karşıladı. Ekip daha sonra kendileri için ayrılan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi - Son Dakika

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