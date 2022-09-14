Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi

14.09.2022 20:58
Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu şehre ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu şehre ulaştı.

Türkiye'den saat 15.00'de hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Rennes'e geldi.

Kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle karşıladı. Ekip daha sonra kendileri için ayrılan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Fenerbahçe'nin Rennes maçı kafilesinde şu isimler yar alıyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Rennes'e geldi - Son Dakika

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