Rennes-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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Rennes-Fenerbahçe maçının ardından

16.09.2022 01:16
Rennes-Fenerbahçe maçının ardından

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve çok zorlandıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve çok zorlandıklarını söyledi.

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam, ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Taraftarların gösterdiği ilgi sebebiyle maçın çok iyi bir ambiyansta oynandığını aktaran Genesio, "Bu akşam çok iyi bir rakibe karşı oynadık ve çok zorlandık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ancak sonucu pahalı ödemiş olduk. Başarılı ve kaliteli oyunculara sahip bir ekipti. Maçın havası çok yoğundu. Taraftarların gösterdiği büyük sevgi ve ambiyanstan çok memnunum. Bu tarz maçlar oynamayı arzuluyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncularla oynamasının sonucu etkilemediğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularım elinden geleni gösterdiler, sahada oynamaya çalıştılar. Kolay kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Fenerbahçe kendisini daha iyi gösterdi ve sonuna kadar pes etmediler. O yüzden maç sonucu onların lehine oldu. 3. maçın önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı eleştirmem doğru olmaz. Yaptığım değişikliklerden memnunum ve doğru hamleler olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuları için son derece iyi bir deneyim yaşadıklarını dile getiren Genesio, şunları kaydetti:

"İrfan Can'ın yere düşmesi onun hatasıydı ama hakemin aldığı kararı doğru buluyorum. Buna bir şey söyleyemem. Bunlar futbolda olabilir. Bunlar olduğu zaman itiraz edebiliyoruz ama bence kırmızı kart kararı doğruydu. Grubumuzdaki diğer takım AEK Larnaca da çok iyi bir ekip. Daha üst ya da düşük olduğunu söyleyemem. Bu liglerdeki bütün maçlar birbirinden ayrı zorlukta oluyor. Küçük, büyük takım ayrımlarına giremeyiz. Her maç ayrı zor. Her maçın ayrı özen gösterilmesi, zaman ayrılması gereken analizlere ihtiyacı var."

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rennes-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rennes-Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika
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