UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finale Yükselenler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ardından Rangers, Olimpik Lyon, Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Lazio, Eintracht Frankfurt ve Bodo/Glimt çeyrek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Rangers karşısında normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde bitirdiği mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Tottenham: 3 - AZ Alkmaar: 1

Manchester United: 4 - Real Sociedad: 1

Olimpik Lyon: 4 - FCSB: 0

Rangers: 2 - Fenerbahçe: 2

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 ve 17 Nisan'da oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri de şöyle:

Tottenham - Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt -Lazio

Rangers - Athletic Bilbao

Olimpik Lyon - Manchester United - İSTANBUL