UEFA Avrupa Ligi Finali Yarın İstanbul'da

(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu yarın Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında İstanbul'da oynanacak maçla belli olacak.

Beşiktaş Park'taki maç, saat 22.00'de başlayacak. Fransa'dan François Letexier'nin yöneteceği maçta Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yardımcı hakemler olarak görev yapacak. Jerome Brisard'ın video yardımcı hakem olarak görev üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise İspanya'dan Alejandro Hernandez olacak.

Julian Schuster'in çalıştırdığı Freiburg, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final oynayacak.

Aston Villa ise 1982'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Sevilla ile 2013/14, 2014/15 ve 2015/16'da, Villareal ile ise 2020/21 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanırken, çalıştırdığı Arsenal ile 2020/21 finalinde Chelsea'ye kaybetti.