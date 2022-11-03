Dinamo Kiev karşısına Avrupa Ligi B Grubu'nda liderliği almak için çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler, Ukrayna ekibinin defansına zor anlar yaşattı.
Maça harika başlayan Arda Güler, attığı paslar ve özellikle takımın geçiş hücumlarında rakiplerine attığı çalımlarla tüm taraftarları ayağa kaldırdı. Genç yıldız müthiş performansını golle süsledi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Crespo'nun ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Dinamo Kiev kalecisi topu Arda'nın önüne attı. Yıldız futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
Son Dakika › Spor › Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol... - Son Dakika