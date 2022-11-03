Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol... - Son Dakika
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Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol...

03.11.2022 23:44

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler, başarılı performansını attığı aşırtma golle süsledi. Sosyal medyada yabancılar da Arda Güler için övgü dolu yorumlarda bulundu.

Dinamo Kiev karşısına Avrupa Ligi B Grubu'nda liderliği almak için çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler, Ukrayna ekibinin defansına zor anlar yaşattı.

MAÇA MÜTHİŞ BAŞLADI

Maça harika başlayan Arda Güler, attığı paslar ve özellikle takımın geçiş hücumlarında rakiplerine attığı çalımlarla tüm taraftarları ayağa kaldırdı. Genç yıldız müthiş performansını golle süsledi.

FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Crespo'nun ceza sahasına ortaladığı topu uzaklaştırmak isteyen Dinamo Kiev kalecisi topu Arda'nın önüne attı. Yıldız futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fener'in genç yıldızı Arda, Dinamo Kiev savunmasını tek vuruşta aştı! İşte akıl dolu gol... - Son Dakika
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