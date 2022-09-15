Trabzonspor-Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile Sırbıstan temsilcisi Kızılyıldız arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Smic, Bukari, Pesic
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