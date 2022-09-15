UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile Sırbıstan temsilcisi Kızılyıldız arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

Trabzonspor, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Kızılyıldız - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.