UEFA Avrupa Ligi\'nde 6. hafta başlıyor

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın başlayacak. Fenerbahçe, yarın saat 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Galatasaray ise perşembe günü TSİ 20.45'te İsveç takımı Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da yine perşembe TSİ 23.00'da Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile dış sahada oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

Perşembe

20.45 Malmö - Galatasaray

20.45 Hoffenhaim - FCSB

20.45 Ludogorets - Az Alkmaar

20.45 Olympiakos - Twente

20.45 PAOK - Ferencvaros

20.45 Roma - Braga

20.45 Union SG - Nice

20.45 Viktoria Plzen - Manchester United

23.00 Ajax - Lazio

23.00 Elfsborg - Karabağ

23.00 Lyon - Frankfurt

23.00 M. Tel Aviv - Rigas Skola

23.00 Porto - Midtjylland

23.00 Real Sociedad - Dinamo Kiev

23.00 Rangers - Tottenham

23.00 Slavia Prag - Anderlecht - İSTANBUL