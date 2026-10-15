UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç oynandı, Milan ve Leverkusen 4-0'lık galibiyet aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maç oynandı, Milan ve Leverkusen 4-0'lık galibiyet aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan 8 karşılaşma tamamlandı. Milan, Salzburg deplasmanından 4-0 galip ayrıldı; Bayer Leverkusen, Lech Poznan'ı 4-0 yendi, Olimpik Lyon Crystal Palace'ı 3-2, Omonia da Celje'de 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 8 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)- Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)- Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?